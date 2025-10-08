Denuncian robos en el subte a alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires

Estudiantes de primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires que cursan en el turno noche denuncian haber sido asaltados en diferentes combinaciones de la línea D, entre ellas estación Olleros. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, dialogó con Fernando, papá de uno de los damnificados, sobre la situación que afecta a los menores.

“Pensé que se trataba de un hecho aislado pero es una modalidad que se está extendiendo en todos los medios de transporte y son víctimas nuestros hijos que son chicos”.

“Creo que está organizado, siempre se manejan de la misma forma”, evaluó y pidió a los todos los padres “que hagan la denuncia para lograr que se refuerce la seguridad”.

Las autoridades del colegio dependiente de la UBA emitieron un comunicado en el que indican: "Lamentablemente, en los últimos días, varios alumnos del Colegio sufrieron robos en las inmediaciones. Queremos expresar nuestra preocupación y recordarles que cada denuncia es fundamental, ya que permite solicitar formalmente a las autoridades el refuerzo de la seguridad en la zona".

"También, les pedimos que conversen con los chicos y chicas sobre la importancia de salir y regresar a casa en grupo, tanto del colegio como del campo de deportes".