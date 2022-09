Denuncian recortes en áreas de traslados programados y discapacidad

Personal de la Unidad de Traslados Programados y Discapacidad y familiares de personas con discapacidad realizaron una protesta esta mañana para quejarse sobre recortes en el área. “Hace una semana que mi nieto de 6 años, que tiene diagnóstico de autismo, no puede ir a la escuela porque su maestra integradora hace cuatro meses que no cobra por lo que ya no tiene ni para el transporte para ir a la escuela. Tampoco está asistiendo a terapia porque hace una semana que las tiene suspendidas a las de fonoadiología, de psicología y la ocupacional. No sabemos cuánto tiempo van a estar así los chicos ni sabemos el daño en su desarrollo que esto puede provocar. Veo y leo con mucho asombro que tanto el ministro de Economía de la Nación como distintos funcionarios dicen que no hay ajustes de ninguna clase, pero la realidad es que la plata para el pago de los prestadores no aparece. Ahora se culpa a la AFIP que hizo una retención”, se quejó María del Carmen, una de las personas que estuvo presente en la manifestación.

