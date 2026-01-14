Denuncian que "se llevaron a los carpinchos de Nordelta de forma abrupta, violenta e ilegal"

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la ambientalista, animalista y vecina sobre el traslado de algunos de los roedores desde ese barrio cerrado a una reserva privada en San Fernando.

“Se los llevaron de forma abrupta, violenta e ilegal; sin avisar, sin informarme a mi que era la veedora del trámite judicial”

Soto denunció que “anoche hubo un apagón en Nordelta que duró más de una hora, nunca se había visto una cosa así”.

La mujer aseguró que desaparecieron del lugar más de 90 animales entre machos hembras y crías y reclamó que a justicia explique cuál fue el destino de los animales.