Denuncian la presencia una cultura digital que incentiva masacres

El Gobierno confirmó que el alumno que mató a un compañero en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe, integra una peligrosa comunidad digital internacional que incentiva masacres escolares. Así lo afirmaron en conferencia de prensa la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y autoridades de la Policía Federal.

Monteoliva sostuvo que se trató de “un caso inédito en el país”, situación que -especificó- llevó al trabajo articulado de la policía de Santa Fe junto con la Policía Federal Argentina.

En la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado ni de bullying, como inicialmente se había catalogado, sino de una “subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes”.

“Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra.