Denuncian la mayor filtración de datos personales en la Argentina

Ciberdelincuentes concretaron lo que especialistas califican como la mayor filtración de datos personales registrada en la Argentina. La información, expuesta en la dark web, incluye bases con datos sensibles de ciudadanos provenientes de organismos públicos, entidades bancarias y registros oficiales. Marcelo Bugallo, , docente universitario en Seguridad de los Sistemas Informáticos en la Universidad Nacional de Avellaneda, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, explicó cómo ocurrió esto en Radio Nacional.

"La dark Web se supone que tiene mayor grado de privacidad y es difícil de rastrear. Allí los ciberdelincuentes tienen una zona muy difícil para que los investiguen. Para poder acceder tenes que dar muchos saltos, allí predominan este tipo de actividades ilegales", advirtió.

Dentro de la Dark Web puede haber un gran número de información sobre particulares: "Entre los ciberdelincuentes se pueden hacer ciber estafas. El riesgo que tiene es la suplantación de identidad. Eso puede derivar en hacer pedidos de prestamos, engañar a aterceros. Está la huella digital que dejamos en redes sociales".