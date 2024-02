Denuncian hacinamiento en los colectivos que van a Potrerillos y Las Vegas

DESCARGAR

Claudia Garay es vecina de la localidad de Las Vegas, en Potrerillos y dialogó con el programa Bajamos la térmica para denunciar la situación que viven como consecuencia de la poca frecuencia del servicio de la única empresa de colectivos que va a esa zona.

“En los valles altos solamente tenemos tres frecuencias al día de manera directa desde la terminal. El segundo sale a las 12:50 de la terminal y el último sale a las 19:30. Los fines de semana como sábado, domingo y feriado sale a las 21 el último micro, son los únicos que tenemos como línea directa y después han agregado algunas frecuencias para ir hasta Cacheuta, por las Termas y ese micro solamente va hasta Potrerillos no sube a los altos a los valles” explicó Claudia.

Respecto de la época turística como la actual, Garay afirmó que “es maravilloso para nosotros, de hecho es una zona que vive del turismo, pero llega un momento donde el turismo lamentablemente nos perjudica de una manera terrible porque nos ha sucedido de quedarnos en Mendoza por no conseguir pasaje para volver”.

Al relatar su caso personal que se repite para muchas personas aseguró “yo vengo a trabajar a Mendoza y muchas veces cuando no puedo subir al colectivo debo quedarme en el trabajo o conseguir alguien que me aloje. Yo pago 1200 pesos por cada pasaje”. Garay relató que ayer se dió una situación muy difícil porque en “un colectivo donde deberían viajar como mucho 45 personas van más de 60. Falta el oxigeno y dos niñas se descompensaron”. La vecina aclaró que no es culpa de los choferes que “hacen lo que pueden, pero debería haber más refuerzos. Los choferes son incondicionales jamás vamos a poner una queja en contra los choferes porque están pasando por lo mismo”.

Además los colectivos no tienen baulera por lo tanto la gente que va de paseo sube con mochilas, heladeritas, lo cual ocupa más espacio”.

Finalmente, Garay comentó que han realizado pedidos al área de gobierno que corresponde, “cuando nos pusieron colectivos con asientos duros, eso mejoró, ahora son rebatibles pero es lo único que conseguimos. No se resolvió el tema de las frecuencias”.

