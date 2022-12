Alicia, vecina del barrio Limay, denunció que llevan casi un mes con graves problemas en el servicio de agua.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, la vecina aseguró "estoy angustiada, indignada, me da mucha impotencia, pagué una boleta de seis mil pesos, no debo nada, soy una persona adulta, con problemas del nervio ciático, tengo que andar con los baldes. Hoy le pedí a una amiga si me puedo ir a bañar a su casa".