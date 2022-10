Denuncian ajuste del gobierno porteño a la educación especial

Padres de estudiantes con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires denuncian el ajuste del gobierno porteño para la educación especial de jóvenes y adultos con retraso madurativo. La gestión de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña amenaza con violar la resolución 155 del Consejo Federal de Educación, en el artículo que indica la edad de egreso de dichos estudiantes. "La quieren bajar de los 30 a los 22 años" dijo Marisa Rodríguez, mamá de Daian Loiaza, quien asiste a la Escuela 36 del Distrito 1.

"Acuña me dijo que nuestros jóvenes una vez que egresen a los 22 años, pueden integrarse a los Centros de Capacitación Común. No percibe a la población con discpacidad y los tiempos de aprendizaje de ellos, que no son los mismos que los de los demás estudiantes", expresó Rodríguez.

"Estos alumnos tienen distintas discapacidades: motrices, del habla y del aprendizaje. No pueden integrarse a un centro de educación común. Se les está negando el derecho universal y constitucional de la educación", agregó.