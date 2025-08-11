Denuncian a Insfrán por rearmar la Constitución de Formosa para burlarse de la Corte Suprema

La Libertad Avanza en Formosa denunció al gobernador Gildo Insfrán por graves atropellos a los derechos ciudadanos en su intento por reformar la Constitución local para perpetuarse en el poder.

Los legisladores de LLA, que se retiraron del recinto este viernes por la noche cuando se trataba la reforma, describieron la situación como "un hecho sin precedentes en la historia constitucional argentina."Formosa atraviesa un insólito proceso de reforma: los enviados del gobernador Gildo Insfrán serán los únicos encargados de aprobar la nueva carta magna", dijeron.

También afirmaron que el oficialismo local "se encuentra blindando el accionar antidemocrático del gobernador que lleva siete períodos consecutivos".

"Sin oposición, la reforma parece más a una dictadura: no vamos a ser parte de anular los derechos de los ciudadanos e ir en contra de la Constitución Nacional", coincidieron desde La Libertad Avanza (LLA).

El bloque LLA abandonó el recinto de sesiones este viernes por la noche y no volverá a dar quórum, porque aseguran que el gildismo avanza en la redacción de un nuevo texto constitucional moldeado a su antojo, buscan legalizar su corrupción, en todos los frentes de la política, con artículos que contradicen la Constitución Nacional.

Burla a la Corte Suprema

El arco político formoseño advirtió que el objetivo del bloque oficialista es blindar un modelo de poder perpetuo, adaptando la nueva Constitución a los intereses personales del gobernador Gildo Insfrán.

Aducen que llamó a reformar la constitución con el objetivo de burlar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el año pasado había declarado inconstitucional su reelección indefinida.-

Insfrán gobierna la provincia desde 1995, gozando de la reelección indefinida. Así lo estableció la reforma constitucional que él mismo había impulsado en 2003. Ahora, 22 años después, repite la misma fórmula.