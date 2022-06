Denuncia falta de atención domiciliaria para paciente con COVID

Como muestra de los problemas que tienen los servicios de médico a domicilio de OSEP, la licenciada Daniela Nadal Abihagle comentó la situación que atravesó sin una respuesta adecuada, frente a su afección por covid.

Lo hizo durante el programa Muchas Gracias, en diálogo con Ariel Robert y Emilio Vera Da Souza, donde relató el enojo que le causó las dilaciones para la atención médica.

Yo soy de un grupo de afiliadas autoconvocadas por un reclamo para una práctica que no le cubrieron a mi hijo. Le hicimos llegar al doctor Funes un petitorio, y yo también soy empleada de Osep.El martes, me vio una doctora particular y cuya consulta tuve que pagar y la doctora estimó que no estaban claros los síntomas de covid y ayer por motus propio llamé a un laboratorio para que me hisopara”.

En este momento estoy adscripta a la legislatura desde 2017 debido a que en 2016 me sacaron mi cargo, mis horas, por problemas con la gestión anterior a Funes.

“Yo creo que se va a poner muy difícil, no veo una preparación para la cuarta ola”, explicó Nadal Abihagle.

Respecto de los gastos que tuvo, Nadal Abihagle sabe que por carta orgánica no le van a reintegrar los 5000 pesos que ha gastado, porque no le cumplieron desde la obra social.

Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h

Conducción: Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza.

