Dentro de la casa "uno siempre puede ahorrar en pequeñas escalas"

Sobre el final de cada año, las jornadas comienzan a ser más calurosas y la necesidad de refrigerar los ambientes de las casas, comercios y otros lugares crece. Es por eso que dialogamos con el Ing. Antonio Ramaci, quien se desempeña comoAsesor del Ente Regulador de Servicios Públicos y Docente de la Universidad Nacional de Catamarca.

"Tenemo varios años en esta temática y se nota por los reclamos que hace el usuario común. Esto tiene que ver con el desarrollo sustentable en el uso de la energía, la cual se manifiesta pudiendo usar los recursos pero sin entorpecer el futuro", indicó.

Por otra parte, en diálogo con Punto de Encuentro, señaló: "Es interesante hablar de esto en esta época porque ya llegan los calores, sobre todo en esta región. Con el calor, aumenta la necesidad de enfriar el ambiente. Lo primero es el aire acondicionado y, lamentablemente, el usuario común y los comercios lo notan en la factura. Los aparatos son los mismos pero su funcionamiento es el doble".

Además, brindó algunas sugerencias para ahorrar energía en la vivienda. Al respecto, recomendó: "Uno siempre puede ahorrar en pequeñas escalas. Conocer qué aparatos son los que consumen más energía. No deje la heladera abierta o no ponga elementos calientes. No ponga el aire por debajo de 24, porque no le va a enfriar más pero si le va a gastar más. Lo ideal es planchar en una hora determinada".