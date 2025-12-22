Dengue: refuerzan alertas ante viajes e incremento de temperaturas

El Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina insta a reforzar las medidas de prevención ante el incremento de los viajes y la mayor actividad del mosquito Aedes aegypti, en un contexto de altas temperaturas que marca el inicio de la temporada estival y eleva el riesgo de transmisión de dengue.

La infectóloga Analía Urueña, en diálogo con Nunca es Tarde, recordó las recomendaciones para combatir el dengue: "El uso de repelentes —sobre todo durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando el mosquito presenta mayor actividad—, la utilización de ropa clara que cubra brazos y piernas, y el empleo de espirales en espacios abiertos y tabletas repelentes en ambientes cerrados. También se aconseja proteger camas, cunas y cochecitos con tul o telas mosquiteras".

En Argentina, durante 2025 se registró circulación autóctona de los serotipos DENV-1 y DENV-2, mientras que la reciente detección de casos importados de DENV-3 refuerza la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica activa. En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (ANLIS Malbrán) avanzan en una estrategia federal para fortalecer la detección temprana, la serotipificación y el diagnóstico oportuno en todo el país.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la implementación sostenida de medidas de cuidado, la consulta temprana y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y laboratorial son claves para reducir las formas graves de la enfermedad y mejorar la respuesta del sistema de salud.