Dengue: Nación comienza a distribuir vacunas y serán semanas clave para eliminar criaderos

El Ministerio de Salud de Nación comenzará mañana el reparto de las 160 mil dosis de vacunas contra el dengue para complementar las campañas focalizadas que llevan adelante las diferentes provincias, mientras que las próximas semanas serán clave para la eliminación de criaderos de mosquitos, tanto en las casas como en los espacios públicos, antes de que eclosionen los huevos del Aedes Aegyti por el calor en un contexto en el que -por segundo año consecutivo- no hubo interrupción de la circulación del virus en el país.

Las provincias que recibirán las dosis que distribuirá la cartera de Salud nacional son: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, y Santiago del Estero.

Poner énfasis en la eliminación de los criaderos fue el primer punto del acuerdo firmado ayer por los ministros de Nación y provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), seguido del compromiso de generar las condiciones para que las personas con síntomas puedan acceder a una consulta temprana y, de esa manera, prevenir la mayor cantidad posible de internaciones por casos de gravedad.

En relación a la vacunación, si bien no es el eje central de la prevención, también se acordó con avanzar con estrategias focalizadas en poblaciones y zonas más vulnerables.

Según el último Boletín Epidemiológico, actualmente las jurisdicciones de Chaco (en los departamentos de San Fernando y Mayor Luis Fontana) y Formosa (en los departamentos de Pilcomayo, Capital, y casos aislados en Patiño y Pilagás) reportan circulación viral de dengue, mientras que no se presenta evidencia de circulación viral de la enfermedad en las demás provincias.

En las primeras seis semanas de la actual temporada, que comenzó (28 de julio en adelante) se notificaron 54 casos de dengue, de los cuales 16 se confirmaron por métodos directos y el resto corresponde a casos probables en zonas con circulación; en el mismo período en 2023 se habían registrado 868 casos.

"A nivel jurisdiccional, ya hay varias provincias que tienen confeccionado su plan estratégico", señaló el secretario de Calidad en Salud, Leonardo Busso, y detalló que "nos encontramos en fase de preparación, por lo que lo más importante ahora son los desafíos a nivel local: las acciones de control vectorial y prevención".

En este sentido, el secretario se refirió a la estrategia de vacunación focalizada, coordinada por el nivel nacional a partir de las recomendaciones de la CoNaIn, e informó que mañana comenzará la distribución a las jurisdicciones de las 160 mil dosis adquiridas por Nación, que llegarán entre el 18 y el 20 de septiembre a 48 departamentos priorizados en 11 provincias, en función de la mayor incidencia de casos en base a criterios de riesgo.

Para definir quiénes recibirán la vacuna en forma gratuita, se contemplará la tasa de incidencia acumulada que tenga el departamento, la densidad de la población, determinantes sociales, posibilidad de acceso y calidad de atención, entre otras variables; la primera etapa contempla a jóvenes de 15 a 19 años y en una siguiente etapa se ampliará hasta los 39 años.

Las provincias que recibirán las dosis son Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, y Santiago del Estero.

"El objetivo es vacunar en septiembre con primeras dosis y poder completar los esquemas en diciembre", explicó el funcionario y agregó que el registro de aplicación en el Nomivac de estas vacunas, las adquiridas por las provincias y las aplicadas por el sector privado "es el insumo más importante para estudios de impacto, efectividad y seguridad de vacunas de fase IV"; en la misma línea, recordó la importancia de mantener la notificación de casos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).

La estrategia de la vacunación focalizada será con Qdenga, de momento la única vacuna tetravalente contra el dengue disponible, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda y aprobada por la Anmat.

Respecto a los criaderos, el Ministerio de Salud recordó que se trata de eliminar o limpiar todos los recipientes u objetos que puedan acumular agua.

"Debido a que los huevos del mosquito pueden resistir bajas temperaturas y condiciones de sequía, es importante destacar que las medidas de prevención y control de criaderos del mosquito deben realizarse de forma continua, durante todo el año", explicaron y en este sentido, es clave realizar la tarea en esta época del año antes de que el huevo "eclosione", es decir se transformen en larvas, luego en pupas y finalmente en mosquitos adultos.

Dentro de las recomendaciones concretas se encuentran: eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo; agujerear los recipientes no utilizables antes de ser descartados (si no es posible, romperlos o compactarlos) y colocarlos en bolsas cerradas para su retiro; dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego; cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia y cepillar o frotar las paredes internas de cualquier recipiente.

Además, se recomienda evitar tener plantas en agua o, caso contrario, cambiar el agua frecuentemente (cada 2/3 días aproximadamente, revisando que no queden larvas en las raíces) y cepillar las paredes internas de los floreros.

También se sugiere rellenar los porta-macetas con arena, mantener los patios y jardines desmalezados, destapar canaletas y desagües de lluvia, verter agua hirviendo en las paredes internas de las rejillas y colocarles tela mosquitera, mantener tapados los tanques y grandes recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua y mantener limpias y cloradas las piletas de natación.