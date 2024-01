Dengue en el Este de Neuquén Ciudad

Cecilia Patri, médica general de la Dirección de Salud Ambiental y Cambio Climático de la Provincia se refirió a la situación del dengue en el territorio y dijo que se hace una vigilancia en Neuquén capital desde el año 2012, pero que "se ha podido completar el ciclo y el mosquito pudo reproducirse. Todos los años llega pero ahora llegó y se reprodujo”, agregó.

En diálogo con "Modo Verano" comentó que evidentemente el insecto pudo completar varios ciclos vitales en la zona, lo que incrementa el riesgo de contagios de las enfermedades que transmite.

Los huevos se encontraron en la zona este de Neuquén capital, muy cerca del puente que une la capital con la ciudad de Cipolletti. Si bien se encontraron los huevos no se han podido encontrar los criaderos.

Para cerrar, dijo que "no hay diferencia en la picadura, hay diferencia en el mosquito ya que no hace ruido y puede diferenciarse porque es negro con rayitas blancas". Por último, dejó en claro que "no hay circulación viral en la provincia pero si un posible establecimiento del mosquito".