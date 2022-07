Demoras en la construcción de viviendas para pueblos originarios

"Si nos seguimos demorando, no vamos a poder construir las 300 casas diseñadas para comunidades aborígenes. Si me hubieran dicho que había que presentar tantos papeles, uno tomaba esas previsiones. El proyecto se presentó en marzo y aún no pueden salir los fondos. Con los aumentos en los materiales, cada vez vamos a construir menos casas. Estas casas son más habítales, tiene aislación para disminuir el calor", Arquitecto Policarpo Zerpa, diseñador de casas para comunidades en el Despertador Nacional por RADIO NACIONAL SALTA.

