Demoraron al chofer de un viaje de egresados porque dio positivo en test de drogas

En un viaje de egresados rumbo a Cariló terminó envuelto en tensión, demoras y un fuerte episodio de violencia luego de que el chofer del colectivo diera positivo en cocaína y marihuana durante un control solicitado por los padres. Los alumnos de varios colegios ya estaban arriba del vehículo cuando se realizó el test, que motivó la intervención policial y el reemplazo urgente del conductor.

Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, en diálogo con Nunca es Tarde, remarcó la importancia de los controlos a los choferes de micros: "Los controles preventivos a los choferes de transporte de pasajeros, especialmente en viajes largos como los de egresados, son de importancia crucial para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes fatales".