Demichelis: "No hay que confundir el camino"

El flamante entrenador explicó en conferencia su forma de manejo con los jugadores: "Me gusta ser muy ordenado, muy puntual. Tener una organización, una planificación. Le dije el primer día a los jugadores que iba a aceptar cualquier error táctico, pero no indisciplinas".

Sin confirmar el once el técnico analizó el duelo con Argentinos:

"Me imagino un duelo de igual a igual. En el último partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien para recuperar la pelota lo más rápido posible."

Sobre los lesionados: "De la Cruz está evolucionando bien. La idea es que la semana que viene pueda hacer parte de los entrenamientos y si eso va bien, se integrará luego con el plantel; probablemente en dos semanas pueda sumar minutos. Pero es un día a día. Agustín Palavecino y David Martínez van a volver a estar entre los concentrados".

¿Por qué River no buscó un reemplazante de Zuculini y las variantes en el plantel? Porque "Salir al mercado no era mi intención, no es fácil. Si hacemos una inversión, en tres meses tenemos cuatro volantes centrales. Nuestro capitán está bárbaro; Kranevitter está avanzando en la recuperación, De la Cruz también y hay muchos otros chicos que lo pueden hacer. Tenemos variantes así que nos vamos a quedar con lo que estamos".

El equipo de River contra Argentinos y la reflexión por la derrota ante Belgrano: "No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder otra cosa cuando un equipo te pasa por encima y a mí entender no fue así. Fueron detalles, y el fútbol es eso"

Demichelis dijo que la derrota "saca lo peor" y que "hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que en la derrota, lo que no implica que pueda haber cambios contra Argentinos. No definí el equipo todavía, nos queda un día más de entrenamiento. Es una bendición que el club siga creciendo. Va a estar agotado y va a haber 83 mil personas alentando. A mí me dejó en segundo plano, más allá que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido".