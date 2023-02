Demichelis: "Me quedo con la reacción del grupo"

El entrenador de River, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa luego del triunfo ante Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la Liga Profesional. "Me quedo con la reacción del grupo, empezamos a ganar este partido el domingo, post derrota. Fue una grandísima demostración de amor y pasión a esta profesión", dijo.

"Conozco muchísimo a Gaby Milito, es un grandísimo entrenador. Como veníamos de una derrota, sabíamos que teníamos que salirlo a buscar un poco más adelante. Creo que los primeros 5 minutos nos costó entender la presión, después lo hicimos bien pero sin hacerle daño al rival.

"Como dije en la semana, no me gusta cambiar mucho en la derrota. Les pedí disculpas a algunos porque quizás había muchos que merecían jugar desde el arranque, creo que el 11 merecía un respaldo. Después nos fuimos 1-0 al descanso. Me la jugué por dos cambios: por Robert (Rojas) y por Esequiel (Barco), que es mucho más desequilibrante. Rodri (Aliendro) nos da mucho más equilibrio, había que arriesgar dentro de ese equilibrio y Esequiel pisa más el área. Nos terminó saliendo bien, estamos contentos que se quedaron los tres puntos acá en casa. Primer partido del 2023 acá, con estadio repleto. Hay muchas cosas positivas".