Demarco "Hubo un acuerdo entre PJ y UCR, y quienes manejan los partidos"

El Intendente Luciano Demarco, explicó que "El Concejo Deliberante de Perico decidió suspenderme como Intendente, lo que fue una sorpresa, básicamente entiendo que si yo o cualquier persona recibe una denuncia penal que está en discusión lo determina la Justicia no un Concejo Deliberante. Lo de ayer fue muy grosero, fue una votación de 7 a 1, hubo un acuerdo establecido entre el PJ y la UCR y quienes manejan esos partidos, y ya vienen viéndose en Perico muchos indicios de que hay una intención de generar un golpe institucional porque somos un partido distinto, porque VIA es un partido nuevo que sobrevivió a los castigos del gobierno provincial. Hasta ahora yo no recibí ninguna notificación de la suspensión por 180 días".

