"Demandamos al gobierno de la provincia que se siente con los trabajadores"

"No es solamente por salarios que estamos en esta medida de fuerza, sino que exponemos el derecho que tenemos los docentes de ser parte de los cambios que se realicen en el sistema educativo, no somos aplicadores nada más no es solo técnica nuestra función. Somos protagonistas demandamos mayores recursos y que se tienen que consensuar políticas con los trabajadores y la sociedad". En este marco, se rechaza la implementación de la quinta hora en el 2022.

Se reclama "que el gobierno se siente con los trabajadores, con la comunidad, que se garanticen condiciones de vida y en 2023 se lleven adelante estas experiencias pilotos, con garantías, por eso decenas y centenares de compañeros se encuentran diciendole al gobierno así no".