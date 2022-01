Dell´ollio: "Hay que planificar el viaje y estudiar la ruta"

Axel Dell´ollio, Lic. en prevención y seguridad vial dió algunas recomendaciones para conducir en rutas de ripio, mencionó la importancia de evaluar la posibilidad de transitar ese camino que no tiene demarcación y banquina. Aclaró que en este espacio el vehículo no tiene la misma adherencia que en el pavimento por lo tanto el primer paso es pensar si hay alguna alternativa de poder evitar esta ruta, sobre todo si no se tiene experiencia. Por otra parte Axel destacó que en estos suelos poco sólidos hay que adecuar la velocidad, no hacer maniobras y frenadas bruscas.

