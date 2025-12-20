Delitos financieros

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en estos delitos considerados “de cuello blanco” porque no son violentos e involucran generalmente a gente poderosa.

Para abordar esta modalidad delictiva y la investigación de los mismos, conversaron con la Dra. Cynthia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción.

“En estos casos existe una forma compleja de delitos que no existían antes en materia de lavado que son las criptomonedas y billeteras virtuales”, explicó.