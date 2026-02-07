Delincuentes menores

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en los delitos cometidos por menores de edad, sobre todo asesinatos que se dan con violencia y brutalidad.

¿Cómo funciona la ley, como debería funcionar, cómo podría funcionar?

Para abordar esta problemática, conversaron con el Dr. Eduardo Gerome, ex juez y abogado penalista.