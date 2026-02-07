Delincuentes menores

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
En esta oportunidad, Ecos Criminales se centra en los delitos cometidos por menores de edad, sobre todo asesinatos que se dan con violencia y brutalidad.
¿Cómo funciona la ley, como debería funcionar, cómo podría funcionar?
Para abordar esta problemática, conversaron con el Dr. Eduardo Gerome, ex juez y abogado penalista.
“Hoy no está contemplado, más que en los papeles, la actuación de los menores. A partir de los 16 se es responsable de lo que se hace”.
“La baja de imputabilidad no es una cuestión de la Argentina donde tenemos una legislación única en el mundo. En todos lados la imputabilidad está, como mínimo, en los 14 años, prácticamente en todos los países de América y Europa”.
“Tiene que hacerse necesaria la baja de la imputabilidad, tiene que ser una respuesta a la inseguridad y la gente darse cuenta que la justicia existe”.
