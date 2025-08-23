Delincuencia juvenil

Andrea Baldivieso y Lourdes Marchese analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

A raíz del crecimiento de la participación de menores en hechos delictivos y el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad, Ecos Criminales conversó con la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara baja y con el Doctor Eduardo Gerome, ex juez y abogado penalista.

En la charla, Rodríguez Machado dio cuenta de los lineamientos generales de un proyecto Penal Juvenil que cuenta con dictamen y “es mucho más que la baja de la edad de imputabilidad”.

En ese sentido, la diputada nacional mencionó “una serie de penas alternativas a la prisión para que el menor vuelva a reconducirse y estar en sociedad” por lo que, explicó “estamos a la espera de poder tratarlo en el recinto”.

Por su parte, el Dr. Gerome, argumentó su posición a favor de la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

“La realidad nos muestra un camino y no podemos estar ausentes a algo que sólo sucede en la Argentina”, remarcó, “es casi unánime en el mundo que a los 14 años tengan imputabilidad”.

En línea con su posición, fundamentó que “no hay menor que a partir de cierta edad no comprenda lo que está bien y lo que está mal, lo que está prohibido y lo que es delictual”, advirtió.

“Va a ser una tarea brava, titánica y larga pero, si no la empezamos, no lo vamos a lograr nunca”, concluyó.