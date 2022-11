Delfino Flow participará de la gran celebración de Santa Fe

El martes 15 de noviembre se realizarán distintas celebraciones por el 449° aniversario de la ciudad de Santa Fe. Entre ellas, tendrá lugar en la Costanera un festival que contará con las participaciones de Los Palmeras, Soledad, Axel, La Delio Valdez, Pablo Lescano, Karina, Jorge Rojas, Elías Rampallo y artistas locales, con entrada libre y gratuita. Desde las 19:15 hs, actuará Delfino & la Puro Flow.

Emi Delfino se acercó a los estudios de Radio Nacional Santa Fe para contar de qué se tratará este "set especial" en el marco de "un ritual santafesino". Según comentó a Sospechosamente Light, "cuando recibí la noticia fue una emoción fuerte". Por un lado, por la confluencia de un lugar como la Costanera, los 50 años de Los Palmeras y los casi 450 años de Santa Fe.

Por el otro, debido a un recuerdo de un 15 de noviembre, a sus 9 años, cuando "salí de Juan de Garay". Ese hecho, localizado en el Predio de Gimnasia de la UTN, significó para Delfino superar una suerte de trauma que tenía para exponerse en público hasta ese momento. "Tenía que aprender algo muy largo de memoria", rememora. "Mi hermano mayor me puso a estudiar ese texto de una manera más creativa. No me lo olvidé nunca. Esa fue la primera vez que agarré un micrófono inalámbrico. Fue el comienzo", sintetizó.

El artista también habló del grupo, La Puro Flow, al que definió como "un collage" de "distintos paisajes sonoros: ningún show es igual que otro". Y reveló que el show referido contará con las presencias de Leo Jortack, Kuinko, Eve Sottini, Billy Tumbleweed y Fede Cairoli. Por último, abrió una ventanita al futuro: se vienen nuevas producciones.