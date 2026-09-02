Delegación del Vaticano coordina detalles para la llegada del Papa

La cuenta regresiva ya comenzó. El Sumo Pontífice llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su primer viaje apostólico a Sudamérica. León XIV llegará al país después de visitar Uruguay y antes de continuar su gira por Perú.

Mientras se define el programa completo de actividades, los enviados del Vaticano visitarán este miércoles la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole, los dos puntos de la provincia de Buenos Aires donde estará el papa León XIV cuando venga a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Asimismo, en la previa de la llegada de la delegación papal, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, mantuvo un encuentro en La Plata con autoridades de la provincia de Buenos Aires, para definir los detalles de la visita del Sumo Pontífice.

La Basílica de Luján fue confirmada como sede de una de las tres grandes misas que el Papa celebrará en su paso por el país, junto con las de Buenos Aires y Córdoba.

León XIV pidió hacerse cargo de las dificultades de los hermanos

Durante la audiencia general de esta mañana ante una colmada Plaza San Pedro de Roma, León XIV apeló a la responsabilidad de los fieles ante la realidad social y reclamó superar la pasividad ante los cambios y atender a quienes sufren injusticias o miseria.

En su intervención, subrayó que la fe exige "una entrega que nos llama a salir de toda pasividad e indiferencia ante los acontecimientos que se producen, ante la historia y la vida de las personas", en un contexto marcado por transformaciones vertiginosas.

Asimismo, el Papa instó a los creyentes a hacerse cargo de las dificultades de los hermanos, sobre todo de aquellos que se ven oprimidos por la injusticia, por la discriminación, por la violencia.