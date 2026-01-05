Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

48 horas despues de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
La funcionaria tomó posesión del cargo ante la Asamblea Nacional, asumiendo el mando del país en medio de esta transición institucional.
Y añadió, desafiando el accionar de Estados Unidos: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores".
Etiquetas: Delcy Rodríguez, Nicolas Maduro, Venezuela