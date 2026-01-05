Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

En el acto, la exvicepresidenta de Maduro señaló: "Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar y legítima contra nuestra patria".

Y añadió, desafiando el accionar de Estados Unidos: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores".