CRISIS EN VENEZUELA

05/01/2026

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

48 horas despues de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La funcionaria tomó posesión del cargo ante la Asamblea Nacional, asumiendo el mando del país en medio de esta transición institucional.

En el acto, la exvicepresidenta de Maduro señaló: "Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar y legítima contra nuestra patria".

Y añadió, desafiando el accionar de Estados Unidos: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores".

"Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas", continuó.