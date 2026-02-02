Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos y el cierre de El Helicoide en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una propuesta de ley de amnistía general para presos políticos y el cierre del emblemático centro de detención El Helicoide, un recinto denunciado históricamente por organizaciones de derechos humanos por prácticas de abuso y tortura. La iniciativa, presentada en la apertura del año judicial, forma parte de medidas dirigidas a promover una convivencia más pacífica en el país tras un período de tensiones internas y presiones internacionales.

Fabián Calle, analista internacional y profesor universitario, dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó el anuncio de la amnistía, destacando que representa un cambio significativo dentro del contexto político venezolano, al intentar abordar décadas de confrontación y reclamos sociales mediante un proceso legislativo que aspira a restaurar justicia y paz.

"Le creemos porque ella puede tener el destino de Maduro o peor. Estados Unidos no está negociando con Delcy Rodríguez. Ellos están a cargo de una transición y llevar al país progresivamente en paz a un proceso electoral en torno a los dos años a futuro. Si no lo hacen, ya saben qué pasa: les cuesta la vida o la libertad. No es un tema de negociación. Estados Unidos decidió mantener la estructura del régimen para evitar un colapso del país", dijo.

La propuesta contempla la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional para su aprobación, con el objetivo de cubrir el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, aunque excluye casos de homicidio, narcotráfico y violaciones graves a los derechos humanos.

El plan de reconversión de El Helicoide en un espacio social, deportivo y comunitario también fue anunciado como parte de un enfoque más amplio para transformar instituciones ligadas a violaciones de derechos y fomentar la convivencia civil.

Organizaciones como Foro Penal han registrado liberaciones parciales de personas consideradas presos políticos y observan con cautela la implementación de la norma, al tiempo que miles de personas permanecen bajo restricciones judiciales u otros encierros.