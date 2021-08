“Del Río Colorado hacia el norte del país vemos una monzonización del clima”

Así lo indicó en diálogo con Punto Sur Miguel Taboada, Director del Departamento de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en referencia a la gravedad del calentamiento global y como repercute en las distintas zonas de nuestro país. La comparación está relacionada con los efectos de los vientos monzones particularmente en el sudeste asiático, que producen lluvias torrenciales y fuertes inundaciones.

“La reducción en la cantidad de nieve lo mismo que la menor disponibiliad de agua es algo que se viene observando en toda la cuenca andida desde Ecuador a Chile, donde precisamente hay mucha preocupación porque gran parte de la agricultura depende de ello”, explicó.

Agregó que “hay consecuencias que no se pueden desunir de todos estos cambios; es decir no sabemos exactamente donde empieza el cambio del clima que tiene que ver con la circulacion general de la atmósfera, y donde comienza lo que genera el hombre en la tierra como la deforestación, cambios de uso del suelo, etc., que terminan generando mas emisiones de gases efecto invernadero”.

Taboada sostuvo que “desde el Río Colorado al norte de Argentina vemos una monzonización del clima; o sea que de golpe caen 1200 milímetros de lluvia pero muy concentrada en primavera y verano, algo que es usual en el nordeste y que ahora lo estamos viendo en Cordoba y centro del país, con inviernos cada vez mas secos y olas de calor en verano que entre otras cosas generan incendios forestales”.

Con relación al calentamiento global, el profesional señaló que la principal actividad humana que produce este fenómeno es la quema de combustibles fósiles derivados del petróleo fundamentalmente para generar energía eléctrica, donde las mas sucias son las derivadas del carbón que se utiliza aún en varios paises, luego uso del fuel oil en vehículos de transporte así como los automóviles.

“A nivel mundial representan el 65 por ciento del efecto invernadero. En segundo lugar está la industria y en el tercero la agricultura a través de la siembra por ejemplo de trigo, maiz y soja; la ganaderia vacuna y ovina, y los cambios de usos de la tierra como la deforestación y el pasaje de pasturas a cultivos anuales. Luego vienen otras causas que generan el cambio climático como los basurales a cielo abierto”, detalló.

Respecto a la Argentina, Taboada remarcó que “como todo país con una matriz agropecuaria importante está en segundo lugar luego de la generación de energia. La ganaderia aparece en primer lugar y en segundo el cambio de uso de la tierra que está disminuyendo con la regulación prevista en la ley de bosques, y luego la agricultura con el sector fertilizante que contribuye a esta situación”.

“Nuestra ganadería está hecha sobre pastizales como en otros paises del Mercosur, y esa diferencia es muy importante respecto a Europa y Asia donde se hace bajo condiciones controladas. De allí la diferencia de que por esta razón los suelos actúan como reservorios de carbono, ya que el dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero en lugar de estar en la atmósfera, su destino es la tierra contribuyendo a mitigar el cambio climático”, manifestó.

