Del Potro volvió, se fue ovacionado y ¿se retiró?

Por Daniel Corujo

Después de 965 días Juan Martín Del Potro, ex número tres del ranking ATP, volvió a pisar oficialmente una cancha de tenis.

El resultado para algunos puede ser una anécdota. Para otros no.

Perdió ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3.

En la tribuna vieron el regreso de "Delpo" dos gigantes del tenis argentino como Gabriela Sabatini y Guillermo Coria, además de un grupo de futbolistas aficionados al tenis.

Obviamente la inactividad le jugó en contra a Juan Martín en el inicio del encuentro. Su derecha sigue siendo picante, pero cuando apostó a jugar a las líneas ya no fue efectiva.

Cuando Delbonis, su rival y compañero del campeonato en la Copa Davis, jugó corto o con ángulos se notó que al tandilense le costó ir abajo a buscar la pelota.

Los drops, directamente, no los corrió.

Sin el timming necesario, por la prolongada inactividad, "Delpo" perdió más rápido de lo esperado el set inicial (1-6).

Arranco el segundo capítulo con más justeza en sus golpes. Eso lo llevo a tomar confianza y a levantar a su público que llenó el Buenos Aires.

Con el correr de los minutos, el tandilense, intento "acortar" los puntos por una cuestión física y de tiempos de partido.

Delbonis en un game "eterno' quebró en el séptimo juego para ir al descanso 4-3.

Ese game le agotó las pilas a Juan Martín.

En medio de todo esto, Delbonis manejó una situación demasiado compleja de manera excelente. Algún que otro desubicado silbo al jugador de Azul cuando le tiró drops para complicar a Juan Martín.

Antes del partido se notó un movimiento inusual, intenso, con la gente que llegó al Buenos Aires con banderas argentinas, merchandising y carteles referidos a Del Potro.

Luego del juego, Juan Martin, entre lagrimas dejó la duda una vez más si esta fue si última función o no.

