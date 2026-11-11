Del Paraná al Vaticano: un artista correntino le regaló al Papa una Virgen de Itatí hecha con barro y agua bendita

Un artista correntino le entregó al papa León XIV una escultura de la Virgen de Itatí realizada mediante una técnica ancestral, en la que utilizó barro de la costa del río Paraná mezclado con agua bendita, reuniendo así dos tradiciones profundamente vinculadas con la localidad correntina: la devoción mariana y la alfarería guaraní.

La obra es una pieza de 30 centímetros de altura que fue entregada en la Nunciatura Apostólica como un obsequio para el pontífice como “un regalo que hago en nombre del pueblo correntino y de todos los devotos de la Virgen de Itatí, con la ilusión de que esta imagen tan querida y la tierra de Itatí lleguen a Roma”, expresó el artista Richar De Itatí.

Para la realización de la imagen utilizó barro recolectado en las playas de la localidad, donde, según la tradición religiosa, apareció la Virgen hace unos 400 años. La escultura se realiza mediante cordones de arcilla superpuestos, tiene una textura corrugada inspirada en restos arqueológicos de la zona y se termina con una quema a leña en horno de barro.

El proceso también incluye el uso de mucílago -una sustancia obtenida de cactus y aloe- para unir las piezas de arcilla. El artista contó que amasó el barro con agua bendita y encendió velas mientras trabajaba en la figura, que concibió como una imagen destinada a los altares domésticos.

La Virgen de Itatí es una de las obras más reconocidas de su producción y recibió el Premio Estímulo de la Bienal de Arte Sacro en 2023. Una versión de más de un metro de altura se exhibe en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de la muestra *Habitar el Misterio. Arte, humanidad y trascendencia*, organizada para recibir al Papa.

La obra también está vinculada con la historia de Itatí, localidad que se convirtió en un centro de peregrinación mariana a partir de la aparición de la imagen de la Virgen en sus costas. Allí se levantó la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, que recibe a millones de fieles cada año.

Sobre el artista

Nacido en Itatí en 1980, Richar De Itatí -nombre artístico de Ricardo Orlando Ortiz- es artista contemporáneo, docente, curador y gestor cultural. Su producción incluye fotografía, escultura, grabado, dibujo y pintura, aunque desde hace más de una década y media concentra su trabajo en la cerámica de tradición guaraní.

El trabajo de De Itatí busca evitar que la tradición alfarera guaraní vuelva a quedar en el olvido. Para eso, además de investigar y enseñar los procedimientos ancestrales, incorpora materiales que encuentra en las costas del Paraná, como fragmentos de antiguas piezas cerámicas, a los que considera parte de una continuidad entre los alfareros del pasado y los artistas actuales.