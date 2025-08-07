Del lenguaje de señas a la conexión con la tierra: la búsqueda integral de Santiago Vázquez

En diálogo con Mariano del Mazo y Mariana Fossati en La tarde de Nacional Folklórica, el músico, compositor y creador del lenguaje rítmico con señas, Santiago Vázquez, repasó su trayectoria y compartió su nueva vida dedicada a la sustentabilidad en un campo de Uruguay. Allí estudia ecosistemas, siembra árboles y desarrolla proyectos de agricultura regenerativa, todo sin abandonar la música: “Estudiar la naturaleza es también estudiar música”, aseguró.

Vázquez celebró los 15 años de su grupo La Grande, que tocó en vivo en Dumont 4040, y el debut en Buenos Aires de Ñu, su proyecto uruguayo, acompañado por Julián Kartún como invitado. Además, adelantó su gira por Europa, Japón y México, donde continúa expandiendo su método de improvisación rítmica con señas, ya adoptado en más de 35 países. También anunció la edición de su manual de ritmo con señas traducido al francés.