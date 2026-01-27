Del chamamé a la chaya: las fiestas que marcan el pulso musical del verano

Rae sigue de recorrida musical por el país de la mano de los festivales populares que se viven en distintas provincias, con la conducción de Juan Sixto.

Hacemos una parada en Corrientes para compartir lo que dejó la última noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, en la provincia de Corrientes, donde Teresa Parodi hizo corear sus clásicos a todo el público presente, en una velada cargada de emoción.

Además, escuchamos un fragmento del show que Duratierra brindó el pasado lunes 26 de enero en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, en el marco del Festival Nacional de Folklore, en la provincia de Córdoba. También repasamos momentos destacados de las presentaciones de Ahyre y del siempre convocante Abel Pintos.

Seguimos en la provincia de Córdoba, esta vez en la localidad de Santa María de Punilla, donde el domingo 25 de enero se celebró la Fiesta Chayera, con la presentación del artista riojano Sergio Galleguillo, en una noche atravesada por el canto y la celebración popular.