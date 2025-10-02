Del Chaco al Ópera: la música festivalera de Pico Frank

En el estudio de Nacional Folklórica, Mariano del Mazo y Mariana Fossati recibieron a Pico Frank, acompañado por Franco Sosa (violín), Marco Juárez (acordeón), Juan Kohler (guitarra) y Diego Cruz (guitarra). El artista chaqueño recordó sus orígenes en Juan José Castelli, su vínculo con El Chaqueño Palavecino y la emoción de haber tocado en Jesús María. Además, adelantó su gran desafío: presentarse el 31 de octubre en el Teatro Ópera, con un espectáculo de 15 músicos en escena que busca transmitir la fuerza y alegría del folclore festivalero del norte.