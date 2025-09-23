El músico repasa sus raíces, suma bandoneón y aire de tango en su tercer disco, y adelanta un proyecto con Gianfranco Pagliaro

23/09/2025

Del barrio a la canción: Nando Varela Pagliaro presenta Mi Tormenta

En diálogo con Mariano del Mazo, Nando Varela Pagliaro presentó Mi Tormenta, su tercer disco solista (que acaba de salir en redes sociales) tras Alta complejidad y Vidas ajenas. El álbum, producido junto a Acho Stoll, se distingue por la presencia del bandoneón y una sonoridad barrial que mezcla tango, folclore y canción. “Es un disco aireado, lleno de aires”, explicó. Entre los invitados se destacan Jaccaré Manso, Manuel Moretti y Cucuza Castiello, con quien grabó Floresta era una fiesta, tema que evoca su adolescencia en el barrio y su pasión por All Boys. Nando contó además que ya finalizó un cuarto disco y trabaja en un quinto, dedicado a canciones de su tío Gianfranco Pagliaro, con la intención de sumar artistas de su generación.

 