"Del 2025 el gobierno se va con un montón de logros en su espalda"

El analista político Alberto Medina Méndez en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional hizo un análisis sobre el presente de la política en Argentina y cuáles son los puntos a favor del 2025 y cuáles aún son temas a contemplar para el gobierno.

"Si tenemos que hacer el punta a punta, del año el gobierno se va con un montón de logros en su espalda: la caída de la inflación, la caída de la pobreza, un ambiente macroeconómico que se va saneando, un posicionamiento internacional que está en su mejor momento. Se abren muchas cosas positivas que hay que tomar nota", dijo.

Medina Méndez además destacó "los 5 puntos de crecimiento de 2025" del país y alentó que "hay un gran horizonte para el futuro". "Si aún no termina de despegar es porque está la amenaza permanente de la historia de la Argentina , de los defaults, de ir de banquina en banquina. Habrá que trabajar mucho tiempo para que esto cambie", agregó.