Dejó el arte para dedicarse a su proyecto de santuario de animales

Desde Francia donde está instalado, el artista argentino fue entrevistado por Adrián Noriega, en Nunca es tarde, sobre su nueva vida dedicada a la naturaleza y defender los derechos de los animales.

Recordó que “soy un niño de pueblo, me crie en un pueblito de las sierras de Córdoba y para mí llegar a triunfar en París era un sueño, pero me pasó de verdad”.

En la charla, Luizo Vega profundizó sobre su decisión de “dejar todo” para dedicarse a su proyecto de santuario de animales.

Contó que, en el país europeo, “compré un terreno pequeño con río privado donde tenemos 120 animales entre cabras, perros, conejos y cerditos” que fueron rescatados y cargan “con historias duras”.

A partir de su trabajo, admite que empezó “a conectar con ellos de verdad, fuera de lo idílico", los definió como "lo más simples y puros, leales" y concluyó "es una maravilla estar con ellos”.