El referente del Frente de Organizaciones en Lucha -FOL- Diego Mauro en diálogo con Nacional Neuquén explicó que el motivo del acampe en casa de gobierno “Es la deuda del pago de diciembre, del cual el gobierno no se hace cargo. La semana pasada no tuvimos respuesta sobre eso, tuvimos una movilización con los compañeros y definimos acampar porque no queda otra.”

DESCARGAR

Mauro sostuvo que “Las propuestas nuevas que hicimos a fines de diciembre sobre las continuidades, lo que entendíamos que se debía hacer de dónde se financiaban los programas, el avance de las obras, las viviendas, nos dijeron que en enero se firmaba y estamos a principios de febrero y no hay nada. Ahora accedieron a una reunión que llamamos para mostrar un gesto y levantamos el acampe por dos horas.”

El dirigente social afirmó que “Siempre fuimos transparentes, tenemos tres cooperativas en la provincia, una Asociación Civil, siempre rendimos todo, cada beneficiario que se la ha pagado le hemos entregado recibo. Le hemos mandado las rendiciones a ellos mismos, la última rendición que hicimos se la trajimos al ministerio, donde funciona ahora en la ex U9, la traje yo en persona, con todas las transferencias hechas, con todas las facturas hechas. Miren si vamos a comprar 3 mil millones de pesos en chorizos y Ahora 12 ¿En qué cabeza cabe? Esas cosas no se las vamos a dejar pasar, se van a tener que desdecir de eso, por el respeto que nos merecemos los trabajadores y trabajadoras de los barrios más humildes.”