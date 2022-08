Dr. Javier De Bedia, Defensor del Pueblo de Jujuy, afirmó que "No hay una gran cantidad de reclamos, no llegan a 100, pero estamos preocupados, recibimos los reclamos y gestionamos ante la SUSEPU con los planteos correspondientes y solicitando que no se realice corte de servicio hasta aclarado el tema particular, y hemos habilitamos un formulario para que la gente lo haga a través de la página, por redes sociales o también personalmente en las diferentes delegaciones que hay en la provincia".

