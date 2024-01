Defensores públicos cuestionaron la reforma en Seguridad de Santa Fe

“La defensa pública hace al estado de derecho y a la democracia”, aseguró Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, al rechazar puntos de la reforma en Seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, que pretende reducir el área y tercerizar en estudios jurídicos. En diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, explicó la postura del organismo.

DESCARGAR

“Nosotros atendemos a la gente más vulnerable. Sólo queremos cumplir nuestro rol como nos manda la ley y los estándares internacionales”, remarcó la Defensora Pública en contacto con el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.), y advirtió: “Cuando no hay defensor no hay proceso. Las condenas erróneas pueden ser moneda corriente si no hay un servicio de defensa que cumpla realmente su función”.