Defensoras oficiales cuestionan accionar del STJ

“Defendemos los derechos de quienes no tienen dinero para pagar un abogado. Como Defensoría General veo que el Estado no aplicó la diligencia debida en un caso que existía violencia laboral y de género en El Diario de la Región. Esto se originó en un oficio de un juez en el que acusó a las defensoras por hacer su trabajo y estas elaboraron un documento, sin firmas, en el que se reflejaba la situación. Los que fuimos abogados particulares sabemos que las estrategias de defensa no pueden ser controladas por el juez de una causa. En ese momento se dejó constancia de los maltratos que algunas defensoras ya habían manifestado contra este juez. Muchas veces esto no se denuncia, no por temor al juez sino a que sean los defendidos quienes sufran las consecuencias. En todo momento se pidió trabajar en libertad y sin condicionamientos, no se pidió nada más, ni sanción, ni recusación ni nada, se solicitó que se tenga en cuenta la perspectiva de género y se comunicó a diferentes organismos. Ante esto el STJ dispone una investigación sumaria para esclarecer el caso, con eso se exponía a quienes elaboraron el informe porque se pidió su identificación. Quiero decir que jamás se dio respuesta a la situación vivenciada por las defensoras. Mucha gente se pregunta que si esto le pasa a las defensoras que le puede pasar a una empleada rasa, a una mujer común”, afirmó la Defensora Adjunta del Ministerio de la Defensa Pública del Chaco.

Justicia en Sintonía.

Valeria Romero- Brian Pellegrini