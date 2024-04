Defensa Civil trabaja intensamente por las copiosas lluvias en la provincia

El subsecretario de Defensa Civil de la Provincia comentó en Radio Nacional Resistencia de que manera se encuentran trabajando debido a las copiosas lluvias que acontecieron ayer por la tarde en la provincia: "estamos siguiendo de cerca, desde ayer a primera hora, que se empezaron a ocurrir las lluvias. Estamos en contacto permanente con los municipios. Yo, personalmente, estoy siempre en contacto con los bomberos de cada localidad. Son los cuales los primeros respondientes, en este tipo de casos, junto con el municipio, con la Defensa Civil. Y, bueno, hasta ahora no teníamos pedidos puntuales, más que algún sector o otro, algún pedido de mercadería y demás, pero no fueron tan graves los hechos, sino se ha ido acumulando agua en este caso. Entonces, lo que sí dio la oportunidad a que se escurra también. Así como se fue acumulando, seguía escurriendo porque fue, ya lo repito, lluvia tranquila. El informe que nos reportaron es que ha llovido en una cantidad importante en distintas áreas de la provincia, en distintas zonas, lo que es Frentones, lo que es Pampa del Infierno, lo que es la Clotilde, por ejemplo, que llovió más o menos 160, acá mismo en la ciudad de Resistencia, entre 90 y 100 milímetros, o sea, tuvimos en lugares bastante caída de agua, un caudal importante, pero por suerte podemos decir que se dio en un marco de tranquilidad, no un clima de tormentas fuertes como sabemos tener, como suele pasar en estas épocas del año, entonces nos dio la posibilidad de que el agua escurra, de que no tengamos algún contratiempo mayor, se dio todo bastante con normalidad, así que estamos en ese aspecto mucho más tranquilos que en otras oportunidades".

