Defensa Civil, Prefectura y un Hércules buscan al avión desaparecido

Esta mañana, Pablo Arcioni, presidente del AeroClub de Comodoro Rivadavia en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la búsqueda del avión perdido en el día de ayer. El rastrillaje hoy se concentra en Bahía Bustamante.

No obstante, reconoció que se orienta la búsqueda hacia otra zona. Primero, “se decía que el avión se había perdido por la zona de La Lobería en línea de Costa, pero esta mañana informaron que la pérdida se habría dado en la zona de Bahía Bustamante, hacía el oeste, ya en Continente. Eso fue lo último que nos llegó como noticia. Esta en búsqueda Defensa Civil por tierra, por aire un Hércules 6130 y por mar Prefectura”.

“Ya en continente da un poco más de esperanza en la búsqueda, porque si hubiera tenido un desperfecto aterriza en un descampado, es posible que no tenga señal. Pero da más esperanza, si fuera en el mar no hay chances. Pero lo cierto es que estamos todos esperando no tenemos ninguna novedad”, lamentó.

Por otro lado, se refirió a la tripulación y confirmó: “ellos vinieron de Florianopolis, de un Aeroclub que se llama Santa Catalina que se habían unido al aniversario del Club, llegaron el viernes y estuvieron hasta el domingo, se despidieron de nosotros, nos agradecieron, nos dijeron que se iban para Calafate. El miércoles iban de Calafate a Trelew, iban a hacer noche en Madryn. Les habían advertido en Calafate que no había buen tiempo”.

Pese a su formación, Arcioni reconoció que la zona tiene sus particularidades y requiere ciertas destrezas. “Vos podés tener mucha experiencia en vuelo, pero las condiciones climáticas en la Patagonia son diferentes a las del norte. Ellos están acostumbrados a volar con nubosidad, tal vez no con viento y el enfriamiento que ellos no tienen”.

