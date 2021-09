Defensa Civil: “Catamarca ha mejorado muchísimo la infraestructura”

Un 7 de septiembre de 2004, los catamarqueños y catamarqueñas sufrieron un sismo con intensidad de terremoto que no tuvo víctimas fatales. Sin embargo se esperaba lo peor y es por eso que, en 2017, el Senador Oscar Vera presentó un proyecto para declarar ese día como el “Día del Milagro”.

En este sentido, dialogamos con el Director de Defensa Civil Catamarca, Martín Castelli, quien remarcó que la provincia ha mejorado “muchísimo la infraestructura” desde aquel trágico suceso.

“Es un hecho imprevisible que nos marca a todos. No podemos saber dónde va a ser el epicentro ni su gravedad. En 2004, estaba trabajando como Oficial de Bomberos de la Policía y tuve la oportunidad de trabajar sólo en daños materiales y me quedó muy marcado en mi vida profesional. Tengo que agradecer el no haber tenido víctimas”, recordó Castelli en una entrevista con Punto de Encuentro.

Luego, el director comparó cómo fue el antes y el después en cuanto a las estructuras edilicias en las localidades catamarqueñas. “Sí ha cambiado que las escuelas sean construidas con salidas de emergencia con barrales antipánico, se evitan los pozos ciegos o cisternas cerca de espacios públicos, los lugares de encuentro para simulacros son más en lugares a cielo abierto. Ha mejorado muchísimo la infraestructura, no sólo en edificios públicos sino en viviendas”, mencionó al respecto.