DEFENDEMOS NUESTRO CEMENTERIO HISTÓRICO PARA QUE VUELVA A SER LO QUE FUE

El Intendente Flexas de la Municipalidad de General Viamonte (Los Toldos) pretende pasar por encima comunidades mapuche.¿Cómo? Financiando un proyecto de investigación ($540.000) por seis meses, para que la “ciencia” le diga dónde está el cementerio mapuche histórico, y así tener un informe de delimitación “científico” para fosilizarlo, luego declararlo patrimonio y luego venderlo como turismo dado que pretenderán municipalizarlo. En dialogo con Verónica Cleñan Azpiroz, con el “Regreso Informativo de la Tarde”, reflexionaba lo siguiente…

Lxs “investigadores” vinculados a la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), grupo INCUAPA María Del Carmen Langiano, Julio Merlo y Claudio Martinez Curriqueo que harían esta investigación, no es la primera vez que intentan intervenir sobre territorio mapuche sagrado. En 2017 lo intentaron con un proyecto de excavaciones. Nuestra comunidad Epu Lakfen, se opuso y no se realizó. Después de cinco años, vuelven al ataque. Ahora la UNICEN no les da el aval. Son arqueologxs, no etnohistoriadores, pero van a documentar relatos orales. El kiosco académico no tiene fin.

Sostenemos que es posible el diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el mapuche kimün o conocimiento tradicional mapuche. Pero hay que ser serios en el modo de hacer “ciencia”.

Hay instrumentos jurídicos y administrativos que el mismo Estado se da a sí mismo para gestionar con pueblos indígenas. La firma del “contrato entre privados” para investigar en un “territorio ontológicamente mapuche” es violatorio de cualquier norma de derecho indígena y de derecho administrativo dado que no tiene el consentimiento de la totalidad de las comunidades mapuche en Los Toldos. La ley 24071 referida al Convenio 169 OIT, debe cumplirse.

¡El conflicto del eltuwe (cementerio mapuche) es ético-político y epistémico, por eso le decimos NO!

¡CON NUESTROS y NUESTRAS ANCESTRAS NO FLEXAS!