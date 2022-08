Découverte d'une femme enterrée il y a 900 ans dans un canoë

Après 10 ans de recherches depuis la découverte des restes dans la ville de San Martin de los Andes, en Patagonie argentine, une équipe de scientifiques dirigée par Alberto Perez a révélé que la femme avait été enterrée dans un canoë appelé « wampo ».

Il s'agit de la première découverte d'une sépulture dans une telle structure en Patagonie argentine. Elle appartient à la culture Mapuche et constitue l'exemple le plus méridional du continent.

Les canoës construits à partir d'un seul tronc étaient largement utilisés dans toutes les Amériques. Dans de nombreuses sociétés dont le mode de vie tournait autour de l'eau, qu'elle soit marine ou lacustre, les enterrements en canoë faisaient partie d'un ensemble de coutumes funéraires connues sous le nom de « sépultures aquatiques ».

La personne, identifiée comme « individu 3 », a été enterrée dans un bateau appelé "wampo" avec une jarre à hauteur de tête. Deux autres individus ont été retrouvés dans des tombes voisines lors de fouilles entre 2012 et 2015, mais seule elle avait un canoë comme « gîte ».

Un groupe de scientifiques argentins et chiliens, dirigé par Pérez, du département d'anthropologie de l'université catholique de Temuco, au Chili, a déterminé que la découverte dans ce qui est aujourd'hui le territoire argentin est la plus ancienne sépulture de canoë dans toute la partie sud du continent américain.

La sépulture est apparue lors de fouilles menées entre 2012 et 2015 à Newen Antug, un site archéologique situé dans les contreforts de la Patagonie, à la périphérie de la ville de San Martín de los Andes.

Newen Antug se trouve à environ 800 mètres d'un lac, ce qui, selon les auteurs de l'étude, pourrait être lié à la méthode d'enterrement qui est censé symboliser le voyage du défunt vers sa dernière demeure.

Les enterrements terrestres en bateau étaient également courants dans d'autres cultures, notamment chez les Vikings.

DESCARGAR