Découverte de fossiles de bancs de poissons « unique au monde »

La découverte de ce qui pourrait être des empreintes fossiles de bancs de poissons dans une carrière de la ville de Batán, dans la province de Buenos Aires, « la rend unique au monde », a déclaré Matías Taglioretti, chercheur au musée municipal des sciences naturelles de Mar del Plata, une ville située sur la côte atlantique de l'Argentine.

Ce que les scientifiques ont découvert et étudié, c'est le moule laissé par plus de 120 poissons dont le ventre reposait sur le fond marin au Paléozoïque inférieur, sur une surface faisant partie de la formation dite de Balcarce, un affleurement rocheux situé au sud-est de la province.

Cette révélation, rapportée il y a quelques jours dans un article de la revue scientifique Palaios, est la première preuve documentée de la présence de poissons dans la région, et constitue également la plus ancienne référence au monde de ces vertébrés nageant en bancs.

C'est le résultat d'un travail de plus de douze ans, qui a commencé en 2009, avec une empreinte qui a attiré l'attention d'un des scientifiques impliqués dans le travail, dans une défense en pierre construite au sud de Mar del Plata pour arrêter l'érosion côtière.

Les vestiges ont été trouvés sur une pierre de quartzite, connue sous le nom de « pierre de Mar del Plata », et, en raison de sa dureté, ils ont dû utiliser des meules avec des disques diamantés et des mèches à double tranchant pour les percer et prendre des moules des échantillons.

Le travail d'analyse et d'étude des échantillons, ainsi que la préparation du rapport, ont également inclus l'intervention de Soledad Gouiric-Cavalli, du Musée de La Plata et du Conicet, et de Lydia Calvo Marcilese, de l'Espace Géosciences de YPF Tecnología.

Les empreintes appartiendraient à des poissons qu'ils ont appelés Raederichnus Dondasi, qui vivaient dans les mers peu profondes et les eaux calmes de la région il y a entre 450 et 430 millions d'années.

