Declaró el policía que baleó a Thiago Correa: "Hubiera preferido que me maten a mí"

Facundo Aguilar Fajardo, el efectivo de la Policía Federal acusado de provocar la muerte de Thiago Correa, declaró este lunes 9 de junio por segunda vez ante la Justicia y solicitó que se realice una reconstrucción de los hechos para demostrar su inocencia.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, cuando Aguilar Fajardo se enfrentó a un presunto intento de robo mientras estaba con su madre.

Durante su declaración ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, el policía aseguró: “Prefería que me mataran antes de que Thiago hubiese muerto”.

Según el efectivo, actuó para defender a su madre y no tenía conocimiento de que a pocos metros, a unos 180 metros, se encontraba el niño de 7 años que resultó baleado. “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”, afirmó.

Aguilar Fajardo relató que cuatro delincuentes intentaron atacar a él y a su madre, y que si no hubiese sido por esa agresión, “hoy Thiago estaría vivo”. Conmovido, manifestó que no deja de pensar en su propio hermanito, también de 11 años, y el miedo a que le suceda algo similar: “Es algo que no me deja dormir”.

El policía explicó que al momento de disparar estaba “focalizado” en los agresores, con el único objetivo de que se fueran del lugar. Además, describió la zona como “muy oscura”, con obstáculos visuales como postes de luz, una parada de colectivos y comercios, lo que, según dijo, hizo imposible que viera a Thiago.

Investigación y acusaciones

La fiscalía imputó a Aguilar Fajardo por homicidio simple con dolo eventual, una figura que implica que el acusado pudo prever el resultado fatal de su accionar y, aun así, disparó. Esta calificación se basa en la gran cantidad de disparos (11), el lugar del hecho —una avenida pública en horario transitado— y las circunstancias del tiroteo.

Además, se lo imputó por exceso en legítima defensa por la muerte de uno de los presuntos delincuentes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, quien recibió un disparo en el cuello. Otros dos asaltantes resultaron heridos y uno logró escapar.

Fuentes judiciales aclararon que la imputación podría modificarse a medida que avance la investigación y que el juez de Garantías tendrá la última palabra.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22:30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Allí, Thiago y su padre esperaban el colectivo cuando se desató el tiroteo.

El viernes, antes de conocerse el fallecimiento de Thiago, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la actuación del policía, calificándola como legítima defensa y responsabilizando a los delincuentes por la tragedia.

Bullrich solicitó que se modifique la carátula de la causa para los asaltantes, proponiendo que sean imputados por tentativa de homicidio.

El último adiós a Thiago

Thiago Correa fue velado en San Justo, en una ceremonia que recorrió lugares importantes para el niño: su colegio, el club donde jugaba al fútbol y finalmente el cementerio Parque. Su familia despidió al niño con profundo dolor.

En sus redes sociales, el padre de Thiago expresó: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito”.