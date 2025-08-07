Declaran "Día del Niño" al tercer domingo de agosto de cada año

Así lo estableció el Gobierno mediante el decreto 562/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, que establece la obligación de los Estados de garantizar los derechos de los menores.

En sus considerandos, la norma recuerda que los niños son un pilar fundamental de nuestra Nación, tanto dentro de sus familias como en la sociedad en general.

Asimismo, aclara que constituye una tradición arraigada en el país la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como Día del Niño, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año.

Dicha tradición promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina, destaca.

Por ello, establece formalmente esta fecha con el fin de que todos los organismos del Estado nacional y la ciudadanía en general, promuevan y garanticen los derechos de los niños.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) celebró la oficialización por parte del Estado nacional.

El presidente de la entidad, Matías Furió, informó que esta medida fue impulsada por la CAIJ con el objetivo de unificar criterios en torno a la denominación de esta fecha tan significativa, que cuenta con un fuerte arraigo cultural en la sociedad y un profundo vínculo con el derecho al juego consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La decisión evita confusiones y cambios de denominación que se venían registrando en distintas provincias y gobiernos locales, brindando coherencia institucional y claridad para las familias, comercios y organizaciones que cada año se suman a esta celebración, resaltó.

Dentro de esta conmemoración, la CAIJ inició una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 juguetes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destinados a niñas y niños hospitalizados que atraviesan distintos tratamientos y patologías.

La acción continuará en otros hospitales pediátricos y comunidades del interior del país, como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y con el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño en la década de 1940.