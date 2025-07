Deceduta la cantante folk argentina Luvi Torres

La musica folk argentina è in lutto. L’Istituto Nazionale della Musica (Inamu) ha informato la morte di Luvi Torres, talentuosa cantante, compositrice, docente e polistrumentista, scomparsa all’età di 36 anni.

Il decesso ha scosso colleghi e amici, che l’hanno salutata con parole commoventi, sottolineando la profondità della sua opera radicata nel folklore e il suo forte impegno sociale.

Nata come Lucía Victoria Torres a Quilmes, Luvi ha iniziato la sua formazione nel canto lirico all’età di 8 anni. Tuttavia, con il passare del tempo, ha vissuto una profonda trasformazione personale che l’ha portata a sviluppare uno stile musicale unico, fondendo canto ancestrale, folklore, rock e pop.

Oltre alla sua voce inconfondibile e alle sue composizioni, Torres si è distinta per l’abilità nell’utilizzo di diversi strumenti, in particolare strumenti nativi come il bombo legüero e la caja chayera.

Il suo lascito discografico comprende gli album "Ser el agua" e "Uoaei", l’EP "Transelementes" e una notevole lista di singoli disponibili sulle piattaforme digitali, tra cui "Sano", inciso insieme a Chancha Via Circuito.

Luvi Torres è stata anche la creatrice di Cantar Sana e Ser Canto Medicina, spazi dedicati alla guarigione attraverso il canto.